Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, Houston Rockets için oynadığı dönemde kendini "dışlanmış" gibi hissettiğini itiraf etti.



Anthony, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcast'ine konuk olduğunda, şunları söyledi:



"Houston'a gitmiştim ve Houston'a vardığımda, o an gerçekten dışlanmış gibi hissetmiştim. Ama orada CP (Chris Paul), PJ (PJ Tucker) ve James (Harden) olduğu için, bir şekilde bunu çözecektik. Rockets'ın ihtiyacı olan parça olacağımı sandım. Ama onlar böyle düşünmemişti. Benim topsuz alanda bir ceza şutörü olmamı istediler. Köşeye koş, sabit kal ve hepsi bu kadar. Ve bu da hiç işe yaramamıştı.



Onlara, 'Bana bir şekilde yardımcı olun. Adam değiştiği zaman, beni de dahil edin.' derdim. O hissiyata ve topa dokunmaya ihtiyacım vardı. Bildiğiniz gibi, ben bir ritim oyuncusuyum. Her şeyden önce, benchten gelip arka arkaya üç tane üçlük atamam. Bunu Rockets ile yapamam."



Anthony, 2018-19 sezonunda Houston ile sadece 10 maç oynamış ve ardından takımla yollarını ayırmıştı.