Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, oğlu Kiyan'ın kendisini bire birde yenebileceğini iddia etmesi hakkında konuştu.



'7PM In Brooklyn' isimli podcast'inin son bölümünde Carmelo, 16 yaşındaki oğlu Kiyan'ın bire bir maçında onu yeneceğine dair kendinden emin iddiasına değindi.



Carmelo, oğlunun gösterdiği "saygısızlığa" gülerek tepki gösterirken, Kiyan'ın kendine olan güvenine hayranlığını ifade etti:



"Saygısızlığını görüyorsunuz değil mi? Şaka yapıyor herhalde. Ama buna inanıyor olması hoşuma gidiyor, Genellikle bu yaşlarda bir soru yönelttiğinizde, anında yanıt alıyorsunuz. Yani demek oluyor ki çoktan böyle düşünmüş. Ama yine de bırak bu işleri Ky."



Duruma mizahi bir açıdan yaklaşan Anthony, 16 yaşındaki Kiyan'ın kendisine aynı yaşla kıyasla yeteneklerini aştığını da itiraf etti:



"Ben 16 yaşındayken yapmayı çözemediğim bazı şeyleri çoktan yapmış durumda."



Virginia'daki Oak Hill Akademisi'nde geçirdiği süre boyunca Carmelo, basketbol kariyerinde gelecekteki başarısının ipuçlarını veren olağanüstü beceriler sergilemişti.



Anthony'nin etkisi lise döneminin ötesine geçmiş; Syracuse Üniversitesi'nde olağanüstü bir ilk yıl geçirerek, takımını 2003'te NCAA şampiyonluğuna taşımış ve daha sonra Denver Nuggets tarafından NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilmişti.



