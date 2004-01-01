Carmelo: "LeBron'la anlaşmıştık, onları her maçta mahvedecektik"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, 2004 Olimpiyatları sırasında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile verdikleri büyük kararı açıkladı.



Carmelo, kısa süre önce Uninterrupted'da bir video röportajına katıldı ve birçok ilginç konu hakkında konuştu.



Öne çıkan konulardan biri, 2004 Olimpiyatlarında ABD Milli takımı ile oynadıkları dönem sırasında, LeBron ile yaptığı anlaşma oldu.



Hem Anthony hem de James, o zamanlar NBA'de ilk yıllarındaydılar ve Shawn Marion ile Richard Jefferson, ulusal takımın başlangıç kadrosunda kendilerinin yerine seçilmişlerdi.



Melo ve LeBron bu karardan ötürü mutlu değillerdi ve bu yüzden iki veteran oyuncuya karşı uzun süreli bir intikam planı ortaya koymaya karar verdiler.



"Bu anlaşmayı yaptığımızda,'Ne? Bizim önümüzde mi oynuyorlar? Gerçekten mi?' diyorduk. Ben ve Bron'ın zihniyeti buydu. Ama sonra, eskiden antrenmana giderdik ve antrenman maçı bizim olurdu. Maçtan önce toplanıp derdik ki 'Dinle. Savaşa gidelim. Bugün onları mahvetmek istiyoruz. Bugün oynamaya hazır değillerse, bu başlamış demektir.'"



"ESKİDEN VETERANLAR KİBİRLİ OLURLARDI"



Anthony'nin itiraf ettiği gibi, o ve James o günden beri sahada Marion ve Jefferson'ı saha içinde "yok etmek" için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına yemin ettiler. Genç yükselen süperstarlar, bu olayı kişisel almışlardı.



Carmelo, eskiden yaşlı oyuncuların, takımın genç üyelerine pek yardımcı olmadığını belirtti ve ortamın farklı olduğunu paylaştı:



"O zamanki veteranları da düşünmeniz lazım, kibirli olurlardı. 'Bendesin genç adam, seninle ilgileneceğim' gibi bir durum yokru. Orada tek başınızaydınız."



