Carlo Ancelotti: "Fikstür düzeltilmezse oynayacak oyuncu kalmaz"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbol takviminin çok sıkışık olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti: 'Fikstür düzeltilmezse oynayacak oyuncu kalmaz'
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27 Ekim 2021 17:46
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbol takviminin sıkışıklığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLUN KALİTESİ DÜŞTÜ"

Sıkışık fikstürde futbolun kalitesinin düştüğünü söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Bugünlerde çok fazla futbol maçı yayınlanıyor ve bir taraftar olarak bunu seviyorum. Ancak bu maçların bir katılımcısı, bir teknik direktör olarak üst düzey takımların gelişimi için iyi bir seçenek olmadığına inanıyorum. Birçok maçta oyun kalitesinin düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKACAK OYUNCU BULAMAYIZ"

Fikstürün düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Ancelotti, "Fikstürde çok fazla maç olduğunu düşünüyorum. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. FIFA ve UEFA bunu yapmalı çünkü oyuncular çok yorulursa maça çıkacak isim bulamayacağız." dedi.


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