İngiltere Championship'in 37. haftasında Cardiff City, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, geriye düştüğü maçı uzatmalarda 2-1'e çevirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Ipswich Town, 79. dakikada Kieffer Moore ile öne geçti. Cardiff City, bu gole 90+4. dakikada Ryan Wintle ile cevap verdi. Cardiff City, 90+10'da Callum O'Dowda'nın golüyle galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Cardiff City, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 53 yaptı. Ipswich ise 78 puanda kaldı.
Cardiff City, gelecek hafta Swansea deplasmanına gidecek. Ipswich, sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.
Ipswich Town, 79. dakikada Kieffer Moore ile öne geçti. Cardiff City, bu gole 90+4. dakikada Ryan Wintle ile cevap verdi. Cardiff City, 90+10'da Callum O'Dowda'nın golüyle galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Cardiff City, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 53 yaptı. Ipswich ise 78 puanda kaldı.
Cardiff City, gelecek hafta Swansea deplasmanına gidecek. Ipswich, sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU