CANLI: Trabzonspor - Galatasaray

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geliyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
CANLI: 1. DEVRE
TRABZONSPOR: 0
GALATASARAY: 0
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11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batago, Arif Boşluk, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Enis.
CANLI: 1. DEVRE
TRABZONSPOR: 0
GALATASARAY: 0
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
11'LER
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batago, Arif Boşluk, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Enis.