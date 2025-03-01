CANLI | Beşiktaş Divan Kurulu

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.
CANLI İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU
ÇEBİ VE YÜCEL SALONDA YERİNİ ALDI
Eski Başkan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nın yapılacağı salona geldi.
Eski Başkan Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu'nda yer alan; Hüseyin Yücel, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda yerini aldı.
YAMANTÜRK: "MAYIS'TA ADAY OLMAYACAĞIM"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Mayıs ayındaki Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
İşte Yamantürk'ün açıklamalarından satır başları:
* Hasan Arat, bizi etki altına almaya çalıştı. 2 metre adam, ağır ağır yürüyor böyle... Gelip 'Ben başkan adayıyım, önce ben konuşacağım' falan...
* Ahmet Nur Çebi'ye 'sakın istifa etmeyin' dedik. 'Önce Süleyman Seba'yı bu şekilde yolladılar, sonra Fikret Orman'ı, şimdi de size yapıyorlar' dedik.
* Hasan Arat gelmeden önce bize karşı yalan yanlış ithamlarda bulundu. Yalan yanlış fotoğraflarla konuştu. Hasan Arat konusuyla ilgili son söyleyeceğim şey; bir insan ailesine bu kadar kötü miras bırakmamalıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI: 14.9 MİLYAR TL
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulüp borcunun Kasım 2024 itibarıyla toplam 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın Hüseyin Yücel'e olan borcu 1.2 milyar TL."
ARAT İÇİN "KESİN İHRAÇ" DİLEKÇESİ
Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.
Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
HASAN ARAT KATILMAYACAK
Hasan Arat'ın, gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.
CANLI İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU
ÇEBİ VE YÜCEL SALONDA YERİNİ ALDI
Eski Başkan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nın yapılacağı salona geldi.
Eski Başkan Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu'nda yer alan; Hüseyin Yücel, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda yerini aldı.
YAMANTÜRK: "MAYIS'TA ADAY OLMAYACAĞIM"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Mayıs ayındaki Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
İşte Yamantürk'ün açıklamalarından satır başları:
* Hasan Arat, bizi etki altına almaya çalıştı. 2 metre adam, ağır ağır yürüyor böyle... Gelip 'Ben başkan adayıyım, önce ben konuşacağım' falan...
* Ahmet Nur Çebi'ye 'sakın istifa etmeyin' dedik. 'Önce Süleyman Seba'yı bu şekilde yolladılar, sonra Fikret Orman'ı, şimdi de size yapıyorlar' dedik.
* Hasan Arat gelmeden önce bize karşı yalan yanlış ithamlarda bulundu. Yalan yanlış fotoğraflarla konuştu. Hasan Arat konusuyla ilgili son söyleyeceğim şey; bir insan ailesine bu kadar kötü miras bırakmamalıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI: 14.9 MİLYAR TL
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulüp borcunun Kasım 2024 itibarıyla toplam 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın Hüseyin Yücel'e olan borcu 1.2 milyar TL."
ARAT İÇİN "KESİN İHRAÇ" DİLEKÇESİ
Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.
Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
HASAN ARAT KATILMAYACAK
Hasan Arat'ın, gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.