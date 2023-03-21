Çağdaş Bodrum zirveyi korudu

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Çağdaş Bodrum Spor, evinde Ankaragücü Mamak Belediyesi engelini de farklı geçerek koltuğunu korudu. Bitez Bodrum Spor Salonu'nda ilk periyodunu 22-20, ilk yarısını 41-35 önde geçtiği maçta ikinci yarıda gaza basan Bodrum ekibi, üçüncü periyotta 66-42'yle farkı 24 sayıya çıkarıp salondan 84-55 galip ayrıldı. Çağdaş Bodrum'da takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Yapar, 16 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chris Warren 15 sayıyla oynadı.



Üst üste 5'inci galibiyetini alırken, ligdeki ilk sezonunda son 9 haftaya 21 maçta 18 galibiyetle Mersin Büyükşehir Belediyespor'un averajla önünde lider giren Çağdaş, şampiyonluk yarışında zirvedeki konumunu sürdürdü. Takımın dümeninde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan başantrenör Ender Arslan, Çağdaş Bodrum Spor'un ligde kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan tek ekip olduğunu dile getirdi. Ender Arslan maç sonrasında yaptığı açıklamasında geçen hafta hayatını kaybeden OGM Ormanspor Antrenörü Özgür Adıgüzel'i de unutmadı. Arslan, "Öncelikle Özgür Adıgüzel ağabeyim hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim Türk Telekom'da takım arkadaşlığımız olmuştu. Bütün camianın çok sevdiği bir ağabeyimizi kaybettik. Gerçekten çok erken bir kayıp oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maça gelecek olursak, son 5 maçın 4'ünü kazanmış, çok formda, çok tehlikeli bir hücum takımıyla oynadık. İki devrede de çok iyi savunma yaptık. İlk devre biraz hücumda gerginliğimiz vardı. İkinci yarı o gerginliği de üstümüzden atınca fark açıldı. Ama bu fark maçın kolay olduğunu göstermiyor. Bence tamamen bizim maça yaklaşımımız, rakibi ciddiye almamızla ilgili. Oyuncuları ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda devam ediyoruz" dedi.



TÜM GELİR DEPREMZEDELERE



Çağdaş Bodrum Spor'un Ankaragücü Mamak Belediyesi maçından elde edilen tüm tribün geliri, Çağdaş Holding'in de katkı koyduğu "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası ile deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldı. Maç depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve hayatını kısa bir süre önce kaybeden OGM Ormanspor Antrenörü Özgür Adıgüzel için yapılan saygı duruşuyla başladı.



Çağdaş Bodrum, ligin 22'nci haftasında 25 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Bitez Bodrum Spor Salonu'nda Akran Gemlik Basketbol ile karşılaşacak.





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