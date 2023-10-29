29 Ekim

Buz hokeyi maçında korkunç ölüm!

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Buz hokeyi maçında korkunç ölüm!
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29 Ekim 2023 15:55
İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti.

Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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