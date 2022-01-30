Büyükçekmece Basketbol, Afyon'a geçit vermedi!

ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 88-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece Basketbol, Afyon'a geçit vermedi!
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30 Ocak 2022 22:52
ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Büyükçekmece Basketbol 88-76 kazandı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 11, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 7, Miller 20, Berkay Taşkıran 6, Clyburn 22, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Herun 9, Mustafa Kurtuldum

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden 18, Şafak Edge 3, Hamilton 9, Hayes 31, Filipovity 3, Jackson 12, Tuğberk Gedikli, Mertcan Solkol, Berkan Aksu

1. Periyot: 27-16

Devre: 52-37

3. Periyot: 72-52

Beş faulle çıkan: 38.32 Hamilton (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

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