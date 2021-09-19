Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı
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19 Eylül 2021 18:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Er ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke ile 4 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.


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