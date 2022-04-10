Bursaspor, 2 golle Kocaeli'yi devirdi!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, 2 golle Kocaeli'yi devirdi!
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10 Nisan 2022 22:33
Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Timsah Park'ta oynanan karşılaşmayı Bursaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Hasan Ayaroğlu ve 63. dakikada Joao Pedro attı. Kocaelispor'un tek golü ise 45. dakikada Michael Pereira kaydetti.

Öte yandan Kocaelispor'da 69. dakikada Semih Karadeniz kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Bursaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

 

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