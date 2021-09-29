Burak Yılmaz tarihe geçti ancak yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenilirken, milli oyuncumuz Burak Yılmaz Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz tarihe geçti ancak yetmedi
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29 Eylül 2021 23:55
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Salzburg 2-1'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 53. dakikalarda penaltıdan Adeyemi kaydetti. Lille'in tek golünü ise milli oyuncumuz Burak Yılmaz 62. dakikada attı.

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu (36 yıl, 76 gün). Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Salzburg gruptaki puanını 4 yaparken, Lille ise ilk hafta aldığı 1 puanda kaldı.

Grubun 3. haftasında Lille ile Sevilla karşılaşacak, Salzburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.


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