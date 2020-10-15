Burak Yılmaz, Rusya maçında yok

A Milli Takımımızda 2-2 sona eren Sırbistan maçında Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
ÇALHANOĞLU 50. MAÇINDA ATTI
A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.
Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.
Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
ÇALHANOĞLU 50. MAÇINDA ATTI
A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.
Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.