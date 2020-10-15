Burak Yılmaz, Rusya maçında yok

Burak Yılmaz, Sırbistan maçında kırmızı kart gördü ve Rusya maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
Burak Yılmaz, Rusya maçında yok
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15 Ekim 2020 00:55
A Milli Takımımızda 2-2 sona eren Sırbistan maçında Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

 ÇALHANOĞLU 50. MAÇINDA ATTI

A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.

Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.



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