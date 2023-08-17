Bundesliga'da 61. sezon başlıyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 61. sezon heyecanı, 18 Ağustos Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.



Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen Almanya'da 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk olacak. Mücadele, TSİ 21.30'da Weser Stadı'nda oynanacak.



Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Köln'ü ağırlayacak. Aynı gün ilk haftanın dikkati çeken diğer bir maçında Bayer Leverkusen, TSİ 16.30'da Leipzig'i konuk edecek.



BAYERN-DORTMUND REKABETİ



Ligde son yıllarda yaşanan Bayern Münih-Borussia Dortmund rekabetinin bu sezon da devam etmesi bekleniyor.



Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını, Borussia Dortmund'un son hafta yaptığı puan kaybıyla kazandı.



Bayern Münih'in hegemonyasını kırmayı amaçlayan Borussia Dortmund, ligde son 5 sezonun 4'ünde ikinci sırayı aldı.



YENİ SEZON ÖNCESİ TRANSFERLERİ



Yeni sezona 100 milyon avroluk Harry Kane transferiyle görkemli bir giriş yapan Bayern Münih, Kim Min-jae'yi de 50 milyon avro karşılığında takıma ekleyerek kadrosunu daha da güçlendirdi.



Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya Real Madrid'e gönderen Borussia Dortmund, kadrosuna Felix Nmecha ve Marcel Sabitzer gibi isimleri kattı.



Sezona Almanya Süper Kupa'da Bayern Münih'e karşı elde ettiği zaferle giren Leipzig, Josko Gvardiol (90 milyon avro), Christopher Nkunku (60 milyon avro) ve Dominik Szoboszlai'yi (70 milyon avro) göndererek yüksek bonservis gelirleri elde etti. Leipzig, buna karşın takıma Lois Openda, Castello Lukeba, Benjamin Sesko, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xavi Simons ve Fabio Carvalho gibi birçok oyuncuyu dahil etti.



Moussa Diaby'yi 55 milyon avroya takımdan gönderen ve Alejandro Grimaldo, Victor Boniface, Granit Xhaka, Jonas Hofmann transferlerini yapan Bayer Leverkusen'ın ise üst sıraları zorlaması bekleniyor.



Milli futbolculardan Ozan Kabak Hoffenheim'da, Salih Özcan da Borussia Dortmund'da takımlarının başarısı için ter dökecek. Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can ise bu sezon Borussia Dortmund'un kaptanlığını yapacak.



EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN BAYERN MÜNİH



Bayern Münih, 1963-1964 sezonundan itibaren Bundesliga adıyla oynanmaya başlanan ligde 32 şampiyonlukla en başarılı takım oldu.



Ligde Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach 5'er, Werder Bremen 4, Hamburg ve Stuttgart 3'er, Köln ve Kaiserslautern 2'şer, 1860 Münih, Eintracht Braunschweig, Nürnberg ve Wolfsburg birer kez mutlu sona ulaştı.



EN BÜYÜK STAT DORTMUND'UN



Borussia Dortmund'a ev sahipliği yapan 81 bin 365 kişilik Signal Iduna Park, Bundesliga'da en yüksek kapasiteye sahip stat olarak dikkati çekiyor.



Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena 75 bin 24, Stuttgart'ın stadı MHP Arena 60 bin 449, Borussia Mönchengladbach'a ev sahipliği yapan Borussia-Park 54 bin 22, Eintracht Frankfurt'un stadı Deutsche Bank Park, 51 bin 500, Köln'ün RheinEnergie Stadı ise 50 bin kişilik kapasiteyle Bundesliga'nın en büyük statları arasında yer aldı.



