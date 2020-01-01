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Bulls, KOVID testi pozitif çıkan Vonleh'yi serbest bıraktı

Chicago Bulls forveti Noah Vonleh'nin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı ve takım tarafından serbest bırakılacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls forveti Noah Vonleh'nin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı ve takım tarafından serbest bırakılacağı açıklandı.

Zorunlu 10 günlük karantinasına başlayan Noah, "genel olarak iyi" hissettiğini açıkladı:

"Ne yazık ki, KOVID testim pozitif çıktı ve bu nedenle Bulls ile geçirdiğim süre sona erdi. Organizasyona her şey için teşekkür ederim. Kısa bir süre olmasına rağmen bu fırsatı takdir ediyorum. Neyse ki iyi hissediyorum ve tekrar oynamaya başlayabildiğimde, başka bir NBA fırsatı için çalışmayı dört gözle bekliyorum! "

NBA takımları, Vonleh'in yaptığı gibi, bir oyuncu çıkıp aksini söylemediği sürece sezon boyunca hangi oyuncuların KOVID-19 testlerinin pozitif çıktıklarını açıklamayacak.

25 yaşındaki Vonleh'in garantisiz bir sözleşmesi bulunuyordu ve Bulls'tan bir antrenman kampı daveti almıştı.

Bulls halihazırda garantili sözleşmeli 15 oyuncu taşıdığından ötürü, Vonleh'in normal sezon başladığında kadroda bulunmayacağı düşünülüyordu.

Vonleh, son üç yılda Portland Trail Blazers, Bulls, New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets formalarını giymişti.

Geçtiğimiz sezon Timberwolves ve Nuggets formalarıyla 36 maçta (maç başına 10.5 dakika) oynayan Vonleh, 3.7 sayı ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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