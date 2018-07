Bucaspor 5 gündür antrenman yapamıyor

Yaşadığı idari ve mali sorunlar yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren TFF 3'üncü Lig ekibi Bucaspor'da 5 gündür idman yapılamadı. Kaynaklar Tesisleri'nde 90 bin TL borç yüzünden elektirik ve su kesilirken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu futboldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bir an önce sorunların çözüme kavuşması gerektiğini ifade eden Kepoğlu, "Gencecik çocuklar idman yapamıyor. Tesislerimizden yararlanamıyoruz. Maalesef futbol dışında her şeyle ilgilendik. Elimiz kolumuz bağlandı. Rakipler sezonu açarken biz yerimizden sayıyoruz" diye konuştu.Salı gününe kadar antrenman yapmalarının zor olduğunu anlatan Kepoğlu, "Umuyorum camianın büyükleri sıkıntıları giderir. Futbol ortamına dönemezsek, ben de şapkamı önüme koyacağım. Bu şartlar altında ekip olarak görevimize devam edemeyiz. Pırlanta gibi futbolcularımız var. Elektrik ve suyun olmadığı ortamda antrenman yapılamaz" dedi.Öte yandan 7 Ağustos'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurula kadar kulübü yönetecek Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen'in pazartesi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile tesisteki sorunları çözmek için bir araya geleceği öğrenildi.Bucaspor'da yönetimi devralan Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, "Başarmak için başlamak gerek. Biz başladık, siz de başlayın" sloganıyla yardım kampanyasına destek istedi. Kongreye kadar her konuda şeffaf olacaklarını belirten İbrahim Ülgen, "Yük çok ağır, yarından itibaren destek kampanyası başlatıyoruz. Sıkıntıları kademe kademe aşacağız. Yapılacak yardımları bizzat kulübe getirebilirsiniz veya arayın biz gelelim" dedi.Ülgen, Bucasporlu bir taraftarın kulübe 1928 TL bağışlayacağını, mandırası olan bir Buca sevdalısının ise tesislere peynir, zeytin, yumurta getireceğini söylemesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi.