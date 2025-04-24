New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, 2024-25 sezonunda NBA'in en kritik anlarda en etkili oyuncusu olarak Jerry West Ödülü'nün sahibi oldu.



Bu ödül, maçların son beş dakikasında veya uzatmalarda, skorun beş sayı farkla oynandığı anlarda takımına en çok katkı sağlayan oyuncuya veriliyor.



Brunson, bu sezon bu anlarda maç başına 5.6 sayı ortalamasıyla lig lideri olurken, toplamda 52 saha içi isabeti ile de zirvede yer aldı. Ayrıca, bu kritik anlarda %51.5 saha içi isabeti ve %84 serbest atış isabeti ile oynadı. Knicks, Brunson'ın oynadığı 28 kritik maçta 17 galibiyet – 11 mağlubiyet elde etti.



Oylamada Brunson, 70 birincilik oyu alarak Denver Nuggets'tan Nikola Jokić ve Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'ın önünde ödüle uzandı.



