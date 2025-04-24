Brunson, 'Yılın Clutch Oyuncusu' ödülünü kazandı!

New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, 2024-25 sezonunda NBA'in en kritik anlarda en etkili oyuncusu olarak Jerry West Ödülü'nün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brunson, 'Yılın Clutch Oyuncusu' ödülünü kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 13:40
New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, 2024-25 sezonunda NBA'in en kritik anlarda en etkili oyuncusu olarak Jerry West Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu ödül, maçların son beş dakikasında veya uzatmalarda, skorun beş sayı farkla oynandığı anlarda takımına en çok katkı sağlayan oyuncuya veriliyor.

Brunson, bu sezon bu anlarda maç başına 5.6 sayı ortalamasıyla lig lideri olurken, toplamda 52 saha içi isabeti ile de zirvede yer aldı. Ayrıca, bu kritik anlarda %51.5 saha içi isabeti ve %84 serbest atış isabeti ile oynadı. Knicks, Brunson'ın oynadığı 28 kritik maçta 17 galibiyet – 11 mağlubiyet elde etti.

Oylamada Brunson, 70 birincilik oyu alarak Denver Nuggets'tan Nikola Jokić ve Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'ın önünde ödüle uzandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.