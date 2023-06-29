Brozovic, Al-Nassr'ın teklifini kabul etti!

Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marcelo Brozovic, Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardı.



Brozovic'in bir süredir kendisine ilgi duyan Suudi ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.



Hırvat orta sahanın Cuma günü Suudi Arabistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve imzayı atacağı aktarıldı.



3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edilen Brozovic'in üç yılda toplam 100 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde de oynama başarısı gösteren Brozovic, oynadığı 40 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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