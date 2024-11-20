Brooklyn Nets'in, kadrosunda yer alan tüm oyuncuları takas etmeye açık olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, Nets'in sezona beklenenden daha rekabetçi bir başlangıç yapmasına rağmen takas görüşmelerine açık olmasının beklendiğini ve bu görüşmelerde masadan kimseyi muaf tutmayacağını söyledi.



Nets'in takas etmeye açık olduğu oyunculardan birinin ise, geçtiğimiz yaz Brooklyn ile uzatma konusunda anlaşmaya varamayan guard Cam Thomas olduğu belirtildi.



Amick, Nic Claxton ve Cameron Johnson'ın uzun vadeli sözleşmeler imzalamış olmalarına rağmen, ikisinin de takas görüşmelerinde mevcut olduğunu sözlerine ekledi.



Brooklyn'in ayrıca kadrosundaki Dennis Schröder ve Bojan Bogdanovic gibi deneyimli oyuncuları takas etmeyi değerlendirmesi bekleniyor. Claxton, geçtiğimiz yaz Nets ile dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir anlaşmayla kontratını uzatmıştı.



Brooklyn ekibi, sezonda 6-9 derecesiyle Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



