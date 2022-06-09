Boston Celtics, seride yeniden öne geçti!

NBA Final serisinin 3. maçında Ime Udoka'nın çalıştırdığı Boston Celtics ile Steve Kerr'ün çalıştırdığı Golden State Warriors karşı karşıya geldi.



TD Garden'da oynanan karşılaşma 116-100 Boston Celtics'in üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi ekipte 27 sayı 9 ribaunt 5 asistle oynayan Jaylen Brown yıldızlaştı. Jaylen Brown'ın yanı sıra Celtics'de, Jayson Tatum; 26 sayı 6 ribaunt 9 asistle, Marcus Smart ise 24 sayı 7 ribaunt 5 asistle galibiyette kritik rol oynayan isimler oldular.



Seride 2-1 geriye düşen Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 31 sayı 4 ribauntluk performansı yeterli olmazken, Klay Thompson da 25 sayı 3 ribaunt 3 asist ile oynadı.



Bu sonuçla beraber Boston Celtics, saha dezavantajı ile başladığı seride 2-1 öne geçerek önemli bir avantaj sağlamış oldu.



Serinin bir sonraki maçı 11 Haziran Cumartesi günü yine Boston Celtics'in evi TD Garden'da oynanacak.





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