  •  
    Şaş sessizliğini bozdu! "Salmışlar üstüme ve..."
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi

Bosna Hersek derbisinde kazanan Saraybosna

Ligin 16. haftasında oynanan derbide, Saraybosna konuk ettiği Zeljeznicar'ı 2-1 mağlup etti

Kaynak: AA
Bosna Hersek derbisinde kazanan Saraybosna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 22:32
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasındaki derbide, Saraybosna ağırladığı Zeljeznicar'ı 2-1 yendi.

Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan 117. Saraybosna derbisinde, ev sahibi Saraybosna 16. dakikada Mersudin Ahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 

Zeljeznicar, 19. dakikada Sulejman Krpic'in penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Konuk takım, 26. dakikada Milos Bakrac'ın ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Saraybosna, 31. dakikada bir kez daha Ahmetovic'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken, Saraybosna sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

16. hafta sonunda Saraybosna 36 puanla lider durumdayken, son şampiyon Zrinjski 31 puanla ikinci, Zeljeznicar ise 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için