Boluspor'da genç Rojhat, göz doldurdu

Boluspor'da, Erzurumspor FK karşılaşmasında süre bulan genç futbolcu Rojhat Sağlam performansıyla göz doldurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Boluspor'da genç Rojhat, göz doldurdu
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24 Mayıs 2023 16:25
Boluspor'a sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen genç oyuncu Rojhat Sağlam takımında süre almaya başladı.

TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren genç oyuncu, oyunda kaldığı süre içerisinde olumlu futboluyla göz doldurdu.

Orta sahanın ortasında oynayan ve her iki ayağını da çok iyi kullanan genç oyuncu, çalımları ve tekniği ile de yeni sezonda adından söz ettireceğe benziyor. Genç oyuncunun hedefi gelecek sezon takımda daha fazla düre bulup takımın vazgeçilmez oyuncusu olmak.

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