Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Ankara'da

Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak.



Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliğinde 3 gün sürecek organizasyon engel atlama yarışmalarıyla başladı.



Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli kupalarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı da sahibini bulacak.



Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarın, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek.



Türkiye Jokey Kulübü Kupası ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası yarışları da organizasyonda yer alacak.



