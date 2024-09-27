Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Ankara'da

Ankara'da hafta sonu düzenlenecek binicilik organizasyonunda TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası sahiplerini bulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Ankara'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2024 14:03
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliğinde 3 gün sürecek organizasyon engel atlama yarışmalarıyla başladı.

Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli kupalarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı da sahibini bulacak.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarın, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye Jokey Kulübü Kupası ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası yarışları da organizasyonda yer alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery