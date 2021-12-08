Bingöl Solhanpor, Aykut Lale ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor'un yeni başantrenör'ü Aykut Lale oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bingöl Solhanpor, Aykut Lale ile anlaştı
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08 Aralık 2021 18:34
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, başantrenör Aykut Lale ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Ziya Sözen'in katılımıyla başantrenörlük görevi için Aykut Lale ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Aykut Lale." denildi.


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