Serbest oyuncu statüsündeki Patrick Beverley, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.Young'un, Beverley'nin açıklamalarına 12 dakikalık soğuk ifadelerle yanıt vermesinin ardından Beverley geri adım atmadı ve Young'un eleştirilere kapalı olmaması gerektiğini savundu.Beverley, Young'un liderliğini sorgulayan ve takım arkadaşları ile teknik ekibi de eleştirilerinin içine katan önceki açıklamalarını yinelerken şu ifadeleri kullandı:Üç kez All-Star seçilen Trae Young kariyerinde 25.3 sayı, 9.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarına sahipken, Beverley'nin kariyer ortalamaları 8.3 sayı, 4.1 ribaund ve 3.4 asist.