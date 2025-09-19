19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Beverley'den Trae Young'a: "Seni niye eleştirmeyelim?"

Serbest oyuncu statüsündeki Patrick Beverley, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

calendar 19 Eylül 2025 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Beverley'den Trae Young'a: 'Seni niye eleştirmeyelim?'
Young'un, Beverley'nin açıklamalarına 12 dakikalık soğuk ifadelerle yanıt vermesinin ardından Beverley geri adım atmadı ve Young'un eleştirilere kapalı olmaması gerektiğini savundu.

Beverley, Young'un liderliğini sorgulayan ve takım arkadaşları ile teknik ekibi de eleştirilerinin içine katan önceki açıklamalarını yinelerken şu ifadeleri kullandı:


"LeBron James'i eleştiriyoruz, birçok oyuncuyu eleştiriyoruz. Kim sana eleştirilemeyeceğini söyledi? Henüz hiçbir şey başarmadın. Hiçbir şey başarmadın, bu yüzden evet, eleştirilmelisin. Bunu takdir etmelisin çünkü bu eleştiriler, hiç oynamamış birinden değil, seninle aynı sahayı paylaşmış ve NBA'de iz bırakmış birinden geliyor.

12.000 sayıya ve 4.000 asiste en hızlı ulaşan oyuncusun, ancak aynı zamanda NBA'de en çok sayı yediren oyuncusun. Boş istatistikler bunlar.

Seni antrenman tesisinde hiç görmüyoruz. Bu inanılmaz. Gerçekçi olacaksak gerçekçi olalım, sen büyük bir lider değilsin… Umarım bu seni öyle motive eder ki seni Doğu Konferansı Finalleri'ne taşır. Seni orta sahada o küçük omuzlarını titretirken görmeyi isterim.

Ama yanlış anlama Trae… Sen kazanmazsın. İnsanlar işlerinden olur. Trae Young ile çalışan herkes işinden olur. Oyuncular gelir, seni görür, sonra takas edilir. Koçlar gelir, seni çalıştırır, sonra gönderilir. GM'ler gelir, takımı yönetir, sonra yollanır. İnsanlar Atlanta'da oynamaktan korkuyor."

Üç kez All-Star seçilen Trae Young kariyerinde 25.3 sayı, 9.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarına sahipken, Beverley'nin kariyer ortalamaları 8.3 sayı, 4.1 ribaund ve 3.4 asist.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
