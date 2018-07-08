FİKRET ORMAN, DENİZ TÜRÜÇ'Ü İSTEDİ

GÖKHAN TÖRE-DENİZ TAKASI



Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı! Brezilyalı yıldız Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da listesinde olan isimlerden Deniz Türüç için yeniden devreye girdi.Siyah-beyazlı yönetim ilk dönemde yönetici Metin Albayrak vasıtasıyla Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz'i istemiş, ancak "Sözleşmesi fesih bedeli 10 milyon euro ama pazarlığı açığız" cevabı almıştı. Bu cevap sonrasında kesilen görüşmelerde bu kez Başkan Fikret Orman devreye girdi. Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'le direkt temas kurdu ve Deniz Türüç'e talip olduklarını dile getirdi.Orman, sarı-kırmızı kulübün başkanından 25 yaşındaki genç oyuncu Deniz'i istediklerini, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile konuşmasını ve Jeremain Lens, Orkan Çınar ya da Vagner Love gibi isimlerle takas yapmak isteyip istemeyeceğini sormasını istedi. Kayseri Başkanı Bedir'in cevabı ise "Gökhan Töre'yi düşünürüz" oldu.Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, şimdi ise Slovakya kampının gözdelerinden biri olan Töre'nin, performansına göre Töre-Deniz takasında bir gelişme yaşanabileceği ifade edildi. Başkanlar seviyesindeki bu görüşmenin, önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.