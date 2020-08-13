Beşiktaş'tan Acun Ilıcalı ile ortak proje

Hafta başında Kanal D ekranlarında yapılan 'Ödül Gecesi' programının ardından, 'Bırakmam Seni' kampanyasından elde ettiği gelir 150 milyon TL'ye ulaşan Beşiktaş Kulübü, ikinci bir gece daha düzenleme kararı aldı. Yeni etkinliğin bu kez TV 8'den yapılması planlanıyor.

Haber; Fanatik
Beşiktaş'tan Acun Ilıcalı ile ortak proje
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13 Ağustos 2020 12:20
Beşiktaş, yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle kısa ve orta vadede kulübün nefes alabilmesi için, 'Bırakmam Seni' isimli bir yardım kampanyası başlattı. Bu projeyle siyah-beyazlı kulübün ekonomik anlamda biraz rahat nefes almasını planlayan yönetim, Kanal D'nin ardından TV 8'de de bir program yapmaya hazırlanıyor.

Bağış ve SMS olarak taraftarından kulübe katkı yapmasını isteyen kulüp; yönetim, teknik ekip, futbolcular ve ünlü isimlerle geçtiğimiz pazartesi günü Kanal D ekranlarından, 'Ödül Gecesi' isimli bir etkinlik düzenlendi ve kampanyadan elde edilen gelir toplamda 150 milyon TL'yi buldu.

9 EYLÜL'DE TV 8 PLANI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu etkinliğin ikincisini yapmak için çalışma başlattığı ve 9 Eylül'de bu kez TV 8 ekranlarında ikinci bir gece yapmayı planladığı ortaya çıktı.

ACUN, BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ

Bu konuda eski Beşiktaş muhabiri Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalla görüşüldüğü bildirildi. Fenerbahçe için daha önce benzer projede TV 8'in kapılarını açan Acun Ilıcalı'nın, Beşiktaş'a da bu konuda hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.



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