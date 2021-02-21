Beşiktaş'ta Ersin destan yazıyor!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, performansıyla ön plana çıktı.

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Beşiktaş'ta Ersin destan yazıyor!
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21 Şubat 2021 14:58
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Bu alanda Süper Lig'in en başarılı kalecileri arasında yer alan 20 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla zirvede yer alıyor.

Ersin, çıktığı 20 karşılaşmada kalesini 9 kez gole kapattı ve yüzde 45'lik performansla zirvedeki yerini aldı.



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