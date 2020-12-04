Beşiktaş'ın hedefi 3. derbi ile hat-trick!

Bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlıların 1 puan altında 5. sırada bulunan Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Cyle Larin forma giyemeyecek. Larin'in yokluğunda derbide 4. golün asistini yapan N'Koudou'ya şans verilmesi bekleniyor.



JOSEF ŞOKU!



Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Ljajic karantida bulunan Ajdin Hasic'den yoksun mücadele edecek Kartal'a dün bir kötü haber de Josef de Souza'dan geldi. Önceki gün idmanda ağrı hisseden ve MR'ın sağ kasık ön adalesinde zorlanma tespit edilen Sambacı, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.



