Beşiktaş, yeni stoperini arıyor!

Beşiktaş; N'Koulou, Spajic ve Koray Günter'den birini yeni sezonda savunma bölgesine transfer edecek. Favori ise boşta bulunan N'Koulou...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, yeni stoperini arıyor!
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28 Haziran 2021 09:22
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Torino ile sözleşme uzatmayan ve 30 Haziran'da mukavelesi bitecek N'Koulou ile temas sağlandı. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper, önceki yıllarda da gündeme gelmişti. Ancak o günün şartlarında transfer tamamlanamamıştı. Şu anda ise boşta...

Kartal'ın ikinci seçeneği Krasnodar forması giyen 28 yaşındaki Uros Spajic'i kiralamak... 28 yaşındaki Sırp stoper, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Krasnodar'da kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.

MENAJERLER ÖNERDİ

Kartal'ın stoper alternatifl erine dahil olan son isimse Koray Günter... Verona forması giyen oyuncu, menajerler aracılığıyla kulübe önerildi. Verona'yla 2023'e kadar mukavelesi bulunan Koray için de kiralama teklifi gündemde. Bu üç isimden biri alınacak.


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