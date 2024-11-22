Beşiktaş ve Trabzonspor'un Matias Vargas yarışı

Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Matias Vargas'ın transferi için Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Shanghai Port'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Matias Vargas yarışı
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22 Kasım 2024 10:34
Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği dönem sonrası Espanyol'daki bonservisi Çin ekibi Shanghai Port tarafından satın alınan Matias Vargas, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun Çin ekibi Shanghai Port'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Kulübü, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla sözleşme yenilemek istiyor.

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken gündemdeki isimler de ortaya çıkmaya başladı. Daha önce ligimizde forma giyen yıldızlardan Matias Vargas, ara transfer döneminin değerli hedeflerinden biri olacak gibi duruyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği dönem sonrası Espanyol'daki bonservisi Çin ekibi Shanghai Port tarafından satın alınan Matias Vargas, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun Çin ekibi Shanghai Port'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Kulübü, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla sözleşme yenilemek istiyor.

TÜRKİYE İHTİMALİNE SICAK BAKIYOR

Kulübü sözleşme yenilemek istese de Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor forması giyen Vargas'ın, Türkiye opsiyonuna daha sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı sol kanatın menajeri de Türkiye'den önemli seviyede ilgi olduğunu itiraf etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN TRABZONSPOR DA DEVREDE!

Beşiktaş'a önerilen Arjantinli Matias Vargas'a, oyuncunun her iki kanat ve merkezde oynama özelliği olduğu için olumlu bakılmıştı. Çin'de sürdürdüğü futbol yaşantısında Aralık sonu serbest kalacak olan Vargas için Trabzonspor'un da devrede olduğu öğrenildi.

YARIŞ MALİYETİ ARTIRDI

Trabzonspor'un da devreye girmesi Beşiktaş adına bu transferde sıkıntı yarattı. Daha önce Adana Demirspor'da görev yapan Arjantin'li yıldızın her iki kulübe birden önerilmesi maliyet açısından işleri zorlaştırdı. Beşiktaş süreci yakından takip ediyor.  

 

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