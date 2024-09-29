Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş United Payment, Çekmeköy Bilgidoğa'yı konuk etti.



Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar, 7-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Elis Nemtsov, 33. dakikada Lara Pintassilgo, 35. dakikada Evy Pereira, 53. dakikada İnes Maia, 70. dakikada Shameeka Fishley, 73. dakikada Ana Teles ve 90+2. dakikada Gizem Gönültaş kaydetti.



Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 4'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Çekmeköy Bilgidoğa'nın ise puanı bulunmuyor.



Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Ünye Gücü'ne konuk olacak. Çekmeköy ise Fatih Vatanspor'u ağırlayacak.





