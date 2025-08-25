Beşiktaş'tan Toure için KAP!

Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, forvet transferi için önemli bir adım attı.
Siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi gündemine aldı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."
