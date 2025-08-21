21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
0-163'
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1DA
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-4DA
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
0-138'
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-039'
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-023'
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-280'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-066'
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
1-063'
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-068'
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-265'
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-266'
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-061'
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
0-151'
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
0-038'

Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Doekhi!

Beşiktaş, Union Berlin'e 27 yaşındaki Hollandalı stoper Danilho Doekhi için anlaşma şartlarını sordu.

calendar 21 Ağustos 2025 22:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Doekhi!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listesine yeni bir ismi ekledi.

BEŞİKTAŞ, ŞARTLARINI SORDU

Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Union Berlin'e 27 yaşındaki Hollandalı stoper Danilho Doekhi için anlaşma şartlarını sordu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti. Doekhi'nin 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
