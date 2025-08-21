Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Doekhi!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listesine yeni bir ismi ekledi.
BEŞİKTAŞ, ŞARTLARINI SORDU
Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Union Berlin'e 27 yaşındaki Hollandalı stoper Danilho Doekhi için anlaşma şartlarını sordu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti. Doekhi'nin 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
