Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Musrati, Ajax ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Musrati'nin ligde Kayserispor ve Gaziantep, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt maçında oynaması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Al Musrati'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Musrati, Ajax ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Musrati'nin ligde Kayserispor ve Gaziantep, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt maçında oynaması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Al Musrati'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."