Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta Bahtiyar Zaynutdinov, sakatlanarak kenara geldi. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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12 Kasım 2023 23:10
Son güncelleme 12 Kasım 2023 23:14
Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.

Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, oyuncunun sakatlığıyla ilgili, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." açıklamasını yaptı.





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