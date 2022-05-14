Beşiktaş'tan Pjanic ve Ersin için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, sakatlık yaşayan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama:



"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.



Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."





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