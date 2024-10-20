Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel hamle!

Beşiktaş, Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formasını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel hamle!
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20 Ekim 2024 12:08
Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Tüpraş Stadyumu ve çevresini ay-yıldızlı bayrağımızla donattı.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formasını paylaştı.

Beşiktaş, yaptığı paylaşımda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadımızın dört bir yanı bayraklarla donatıldı.

Takımımızın T. Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formamız da hazır. #CumhuriyetinBekçisiyiz" ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım; 

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