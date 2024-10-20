Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel hamle!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadımızın dört bir yanı bayraklarla donatıldı.



Takımımızın T. Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formamız da hazır.

#CumhuriyetinBekçisiyiz" ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;

🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadımızın dört bir yanı bayraklarla donatıldı.



Takımımızın T. Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formamız da hazır. 🇹🇷#CumhuriyetinBekçisiyiz pic.twitter.com/I6P7HJ73cR



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2024