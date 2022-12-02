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Beşiktaş'tan 33'lük tekliflere ret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Montero'ya karşılık teklif edilen Javier Pastore ve Fede Fernandez'i istemedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan 33'lük tekliflere ret!
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02 Aralık 2022 09:15
Beşiktaş, Montero'ya talip olan Elche'nin ikinci takas teklifini de kabul etmedi.

İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Montero için önce 33 yaşındaki 10 numada Pastore'yi önermiş ancak bu öneri kabul görmemişti.

Elche yönetimi bu kez de yine 33 yaşında olan stoper Fede Fernandez'i takas yoluyla vermek istedi.

Ancak Şenol Güneş'in iki ismi de kabul etmediği ortaya çıktı. 

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