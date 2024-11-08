Beşiktaş'ta yeniden Patrik Schick sesleri

Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i radarına aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta yeniden Patrik Schick sesleri
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08 Kasım 2024 08:51
Son güncelleme 08 Kasım 2024 08:54
Beşiktaş, ara transfer döneminde Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldız santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

Alman basınında yer alan haberde, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 28 yaşındaki forvetin yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibinde 7 Bundesliga maçına çıkan Çekyalı yıldız henüz gol atamadı, 1 asist yaptı. Schick yalnızca Almanya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Toplamda 13 resmi maçta 425 dakika süre alan deneyimli forvetin kiralık olarak Beşiktaş'a gidebileceği ileri sürüldü. 
 
 
 

 
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