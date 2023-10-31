Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Ghezzal'ın yerine oyuna soktuğu Yakup Arda Kılıç sadece 6 gün önce profesyonel sözleşme imzaladı ve forma şansı yakaladı.
Genç oyuncu Yakup Arda Kılıç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesinde Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu ve Siyah-Beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de ilk kez görev yaptı. 24 Ekim 2023'te profesyonel sözleşme imzalanan gelecek vadeden oyuncu 30'unda maça çıktı.
4 Ocak 2005 doğumlu olan Beşiktaş'ın yıldız adayı Yakup Arda Kılıç, sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıldı.
"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"
Yakup Arda, maç sonunda, "Çok mutluyum. Cumhuriyetimizi kutluyorum. Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. İlk maçımı oynadım. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım" ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Genç oyuncu Yakup Arda Kılıç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesinde Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu ve Siyah-Beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de ilk kez görev yaptı. 24 Ekim 2023'te profesyonel sözleşme imzalanan gelecek vadeden oyuncu 30'unda maça çıktı.
4 Ocak 2005 doğumlu olan Beşiktaş'ın yıldız adayı Yakup Arda Kılıç, sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıldı.
"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"
Yakup Arda, maç sonunda, "Çok mutluyum. Cumhuriyetimizi kutluyorum. Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. İlk maçımı oynadım. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım" ifadeleriyle duygularını paylaştı.