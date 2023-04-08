Beşiktaş'ta teknik heyetin Ghezzal-Aboubakar planı

Beşiktaş'ta teknik heyet Giresunspor karşısında Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın uyumunu kullanmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta teknik heyetin Ghezzal-Aboubakar planı
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08 Nisan 2023 10:32
Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisinde de rakip fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'in son 4 haftasında da gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun ile birlikte Siyah-Beyazlılar'ın gol ayağı olan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldız, derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmasıyla birlikte Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada gol atma başarısı göstermiş oldu.

TEKNİK HEYETTEN GHEZZAL PLANI

Başarılı oyuncunun takım çalışmalarındaki etkili performansı devam ederken teknik ekip, Aboubakar'ı Ghezzal'la beraber özel olarak çalıştırıp bu ikilinin uyumuyla Giresunspor'u yenmek istiyor.

2016- 17, 2020-21 ve bu sezonla birlikte 3 dönem Beşiktaş formasını sırtına geçiren Vincent Aboubakar, Siyah Beyazlılar'la 75 müsabakaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, bu maçlarda 39 gol atarken, 10 kez de asist yapma başarısı gösterdi



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