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Beşiktaş'ta Semih-Immobile formülü devrede!

Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin sakatlığında etkili olan Semih Kılıçsoy'u kanattan alarak ileri çekmeyi planlıyor. Hollandalı hoca, çift forvet sistemine geçmeyi düşünüyor.

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Beşiktaş'ta Semih-Immobile formülü devrede!
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09 Kasım 2024 12:14
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrasında Semih Kılıçsoy, kenar-forvet rolünden sıyrılarak direkt 9 numara oynadı. Malmö maçında bu pozisyonda çok daha etkili bir performans sergileyen, harika bir gol atan genç oyuncu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un farklı planlara yönelmesini sağladı.

Hollandalı çalıştırıcı, Immobile döndüğünde Semih'i yeniden kanada göndermeyecek. İkilinin beraber en uçta oynayacağı yeni bir sisteme geçiş yapacak.

İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Semih Kılıçsoy geçen sezon Konferans Ligi'nde Tirana ağlarını havalandırmıştı. Bu yıl da Malmö filelerini sarsarak Avrupa Ligi'nde siftah yaptı. Birçok Avrupa devinin yakından takip ettiği 19 yaşındaki futbolcu artık kendi de tercih ettiği gibi daha kaleye yakın bir pozisyonda oynayabilecek.

Van Bronckhorst onun yırtıcılığı, hırsı ve gol vuruşlarındaki yüksek yüzdesi sebebiyle böyle bir karar aldı. Camia da heyecanla Immobile-Semih ikilisini beraber izlemeyi bekliyor.



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