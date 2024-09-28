Beşiktaş'ta Onana tepkisi!

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçta forma giyen ve performansıyla beklentilerin altında kalan Jean Onana tepki çekti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Onana tepkisi!
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28 Eylül 2024 10:12
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un rotasyon tercihi pahalıya patladı.

Hollandalı teknik adam, sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlattığı Jean Onana hiçbir varlık göstermeyince fark aldı başını gitti. Oldukça kritik bir bölgede görev yapan Onana oyundan çıktığında skor 3-0'dı. Özellikle savunma tarafında hiç varlık gösteremeyen Kamerunlu, sıfır top kapma, sıfır uzaklaştırma ve sıfır şut engelleme ile oyundan çıktı.

TEPKİ ÇEKTİ

Oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Onana'ya tepki büyük. Son derece kötü pas tercihleri ve rakibin presi karşısında sürekli panik yaşamasıyla dikkati çeken siyah beyazlı oyuncu farklı mağlubiyette önemli rol oynadı. Geçen sezon Marsilya'ya kiralanan Onana'nın top ayağına geldiğinde sergilediği acemice davranışları da ağır eleştiri aldı. 4-0'lık Ajax hezimeti karşısındaki performansına göre Onana'nın artık forma şansı bulması mümkün görünmüyor.

Onana'nın iki sezon önceki hâliyle Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sergilediği performans siyahla beyaz gibi farklı. Lens döneminde topu kullanmakta oldukça maharetli olan Kamerunlu, Beşiktaş'ta ise çıktığı hemen her maçta futbola yeni başlamış bir oyuncu görünümü veriyor.

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