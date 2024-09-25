Beşiktaş'ta hücum hattına güven tam!

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alırken 8 puan kaybetmişti. Beşiktaş bu sezon Giovanni van Bronckhorst'la ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve sadece 2 puanlık kayıp yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına perşembe akşamı Amsterdam deplasmanında çıkacak olan siyah-beyazlılar, formda hücum hattıyla beraber Ajax'ı devirip namağlup şekilde yoluna başarıyla devam etmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, bu konuda özellikle formda hücum hattına çok güveniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına perşembe akşamı Amsterdam deplasmanında çıkacak olan siyah-beyazlılar, formda hücum hattıyla beraber Ajax'ı devirip namağlup şekilde yoluna başarıyla devam etmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, bu konuda özellikle formda hücum hattına çok güveniyor.