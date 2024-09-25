Beşiktaş'ta hücum hattına güven tam!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi hücum hattına çok güveniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hücum hattına güven tam!
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25 Eylül 2024 09:11
Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alırken 8 puan kaybetmişti. Beşiktaş bu sezon Giovanni van Bronckhorst'la ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve sadece 2 puanlık kayıp yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına perşembe akşamı Amsterdam deplasmanında çıkacak olan siyah-beyazlılar, formda hücum hattıyla beraber Ajax'ı devirip namağlup şekilde yoluna başarıyla devam etmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, bu konuda özellikle formda hücum hattına çok güveniyor.

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