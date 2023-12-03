Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ikide ikiyle başlayan Beşiktaş, Ankaragücü maçında bu serisinin uzatmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek
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03 Aralık 2023 12:05
Beşiktaş iki büyük heyecanı bir arada yaşayacak. Kongre üyeleri yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmek için sandık başına giderken, siyah-beyazlı takım ise Ankaragücü deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparken, Rams Başakşehir'i 1-0, Yılport Samsunspor'u (D) 2-1 mağlup etmişti.

Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlı takım aynı zamanda hafta arası Club Brugge karşısında yaşanan 5-0'lık hezimetin yaralarını da sarmaya çalışacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ EKSİK

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise geçen hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek moral bulmuştu. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı olan Radakovic ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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