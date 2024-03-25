Beşiktaş'ta böylesi görülmedi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, Beşiktaş ise tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Takımın başında 5 farklı teknik adam sahaya çıksa da hiçbiri kötü gidişe engel olamadı. Siyah beyazlılar geride kalan 30 haftada 12 yenilgi alarak şimdiden en fazla mağlubiyet yaşadığı 2 sezondaki performansına ulaştı.
Beşiktaş, 1997-98'de 33 maçta, play-off'un oynandığı 2011-12'de ise 37 maç sonunda 12 kez kaybetmişti.
MAKAS SÜREKLİ AÇILDI
12 yenilginin yanı sıra 14 galibiyet, 4 beraberliği bulunan Beşiktaş 46 puan toplarken zirve ile aradaki makas her hafta biraz daha açıldı.
TARİHTE BİR İLK
Siyah beyazlılar 30. hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 35, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 33 puan gerisine düştü. Süper Lig'de 1987-88 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilirken Beşiktaş tarihinde ilk kez 30. haftalar itibariyle zirve ile 35 puanlık fark oluştu.
Siyah beyazlılar 12'şer mağlubiyet aldığı 1998-98'de aynı periyodu 27, 2010-11'de 19 puan geride geçmişti.
Takımın başında 5 farklı teknik adam sahaya çıksa da hiçbiri kötü gidişe engel olamadı. Siyah beyazlılar geride kalan 30 haftada 12 yenilgi alarak şimdiden en fazla mağlubiyet yaşadığı 2 sezondaki performansına ulaştı.
Beşiktaş, 1997-98'de 33 maçta, play-off'un oynandığı 2011-12'de ise 37 maç sonunda 12 kez kaybetmişti.
MAKAS SÜREKLİ AÇILDI
12 yenilginin yanı sıra 14 galibiyet, 4 beraberliği bulunan Beşiktaş 46 puan toplarken zirve ile aradaki makas her hafta biraz daha açıldı.
TARİHTE BİR İLK
Siyah beyazlılar 30. hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 35, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 33 puan gerisine düştü. Süper Lig'de 1987-88 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilirken Beşiktaş tarihinde ilk kez 30. haftalar itibariyle zirve ile 35 puanlık fark oluştu.
Siyah beyazlılar 12'şer mağlubiyet aldığı 1998-98'de aynı periyodu 27, 2010-11'de 19 puan geride geçmişti.
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