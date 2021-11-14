Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta devre arasında operasyon beklenirken, özellikle Fabrice N'Sakala'nın topun ağzında olduğu belirtildi. Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan'a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.



Halen Demokratik Kongo Milli Takımı kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edileceği bildirildi. Teknik heyetin gözünden düşen N'Sakala'nın teklif gelmesi halinde devre arasında gönderilmesi de gündemde.



ÜÇ İSİM DAHA GİDEBİLİR



Beşiktaş'ın 2020 yılının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ettiği Fabrice N'Sakala geçen sezon 35 maçta forma giyerek takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. N'Sakala bu sezon 7 maçta şans bulabildi.



Kartal'da teklif gelmesi halinde Lens, Douglas ve Ljajic'in de devre arası gönderilmesi planlanıyor.





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