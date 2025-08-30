Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında

30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.

calendar 30 Ağustos 2025 14:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.


Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

AVRUPA'YA VEDA

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.

 SOLSKJER İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

MUSTAFA VE RASHICA YOK

Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.

Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

AL-MUSRATI VERONA'DA

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Verona'ya kiralık olarak transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bilgilendirme yazısında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bir başka orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
